«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 12:09 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة اليوم على أغلب الساحل الغربي.

وتوقَّع المركز في نشرة الصيد اليوم، أن تكون الرياح غدًا جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
السماء مغطاة بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى مصراتة وقبلية إلى شمالية غربية على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي ومتغيرة الاتجاه إلى شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل يوم الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل بنغازي وشحات.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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