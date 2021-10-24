«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي لليبيا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة اليوم على أغلب الساحل الغربي.

وتوقَّع المركز في نشرة الصيد اليوم، أن تكون الرياح غدًا جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

السماء مغطاة بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى مصراتة وقبلية إلى شمالية غربية على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.