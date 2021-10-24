745 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1730 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 11:44 صباحا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 24 حالة وفاة، و1730 حالة شفاء.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، السبت،4567 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 3822 عينة، وإيجابية 745 عينة بنسبة 16.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

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وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 353 ألفًا و626 حالة بينها 60 ألفًا و54 نشطة و288 ألفًا و170 شفاء، فيما تُوفي 5006 أشخاص جراء الفيروس.

وأظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسُّن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، إن نسبة الحالات الموجبة استقرت عند 15% من إجمالي العينات المفحوصة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات وزيادة نسبة مؤشراتها برغم انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 4%. 

النشرة الوبائية اليومية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
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