أسعار صرف العملات الدولية والعربية الرئيسية في السوق الرسمية (24 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 10:52 صباحا
المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الأحد، مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية عند مستوى 4.54 دينار، الذي سجَّله الخميس.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد استقر اليورو عند 5.29 دينار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بفارق قرشين مسجلًا 6.25 دينار مقابل 6.27 دينار.

وتراجعت الليرة التركية بفارق قرشين، مسجلة 0.47 دينار اليوم مقارنة بـ0.49 دينار الخميس، فيما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار. وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على مستوى 1.21 دينار، والدرهم الاماراتي عند 1.23 دينار، والدينار التونسي 1.61 د‫ينار ليبي.

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