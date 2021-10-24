وفاة حالة «كورونا» في مركز عزل الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 10:52 صباحا
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، وفاة حالة إصابة بفيروس كورونا، في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن حالة الوفاة من مدينة تازربو.

- انخفاض إصابات «كورونا» وارتفاع وفياتها في ليبيا خلال أسبوع

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انخفاض متوسط الاختبارات الأسبوعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 3% عن الأسبوع السابق؛ إذ تم تسجيل 4150 اختبارًا في المتوسط، وفق التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ويغطي التقرير الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، وكشف أن الحالة الوبائية في ليبيا لا تزال تصنف ضمن «الانتشار المجتمعي»، حيث بلغ إجمالي الإصابات منذ اكتشاف الوباء في ليبيا لأول مرة مارس 2020 نحو 352 ألفًا و881 حالة، فيما بلغت الوفيات 4982 حالة.

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