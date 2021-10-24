«الأرصاد» يحذر من تقلبات في الطقس على شمال غرب ليبيا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تقلبات في الطقس على مناطق شمال غرب ليبيا، تتخللها سقوط أمطار متفرقة مع خلايا من السحب الرعدية، تمتد تدريجيًا لتشمل بعض مناطق الساحل الشرقي.

وتوقع المركز في نشرته للأحوال الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة في ليبيا اليوم بين 22 و35 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة:

حالة السماء: مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22 - 27) درجة مئوية، وتسجل تراجعًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الخليج - سهل بنغازي والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من هذه الليلة خاصة على الخليج وبنغازي، ما تسبَّب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 - 30) درجة مئوية على المناطق من بنغازي إلى امساعد وما بين (31 - 34) درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد.