وصول ألف أسطوانة غاز طهي إلى سرت بعد توقف يومين

وصول شحنة غاز طهي إلى سرت, 24 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

وصلت إلى سرت، شحنة من أسطوانات غاز الطهي، تحمل نحو ألف أسطوانة، بعد توقف يومين، أدى لزيادة الطلب من قبل الأهالي في المنطقة.

وقال مراقب الاقتصاد سرت في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن الشحنة التى وصلت على متنها قرابة ألف أسطوانة غاز طهي، مخصصة للمساهمين بالجمعيات التعاونية، موضحًا أن آلية التوزيع ستكون حسب أولويات الجمعيات الاستهلاكية بسرت.

ولفت إلى أن سعر استبدال الأسطوانة سيكون خمسة دنانير، مضيفًا أن هذه الشحنة قادمة من مستودعات شركة البريقة الوسطى مصراتة.

وشدد على أن حصة سرت اليومية 490 أسطوانة غاز طهي يوميًا، «وهي لا تكفي وفي انخفاض بعدما كانت في السنوات الماضية تصل بمعدل ثلاث شحنات أو أربعة لمراكز توزيع الغاز بسرت».

ويباع غاز الطهي بالسوق السوداء في سرت حاليًا بين 20 و25 ديناًرا.