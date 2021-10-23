«العدل» تدين «الاعتداء المسلح» على مدير نيابة سبها الجزئية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 11:45 مساء
شعار وزارة العدل. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، «حادثة الاعتداء المسلح» التي تعرض لها مدير نيابة سبها الجزئية، ودعت أجهزة إنفاذ القانون إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأُصيب مدير نيابة سبها الجزئية ضياء الحق عبدالحفيظ في وقت سابق اليوم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إثر تعرضه لحادث إطلاق نار، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

واستنكرت الوزارة واقعة إطلاق النار «الخطيرة»، وقالت إنها «تمس منصة القضاء ومنظومة العدالة»، وأكدت أن «الاعتداء على أعضاء الهيئات القضائية يعد انتهاكًا جسيمًا لحرمة القضاء باعتباره أحد مقومات الدولة المدنية وحصونها المنيعة». 

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ودعت أجهزة إنفاذ القانون إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات عاجلة وسريعة، وأكدت أهمية توفير الأجهزة الأمنية الحماية لكل أعضاء السلطة القضائية حتى يؤدوا دورهم ومهامهم في كل مؤسسات العدالة في ربوع ليبيا.

وفي وقت سابق السبت، أكد المجلس الأعلى للقضاء إصابة مدير نيابة سبها الجزئية أثناء عودته من مهمة عمل تتمثل في متابعة بعض القضايا مع الجهات الأمنية، وذلك على يد «مجموعة خارجة عن القانون».

وقال المجلس في بيان، إنه «سيلاحق مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة»، وطالب السلطة التنفذية بتوفير الحماية اللازمة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها.

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