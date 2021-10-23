بحضور عون.. إطلاق مشروع لـ«إدماج العسكريين في الأعمال المدنية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 10:03 مساء
من حضور عون لحفل إطلاق المشروع، 23 أكتوبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد امحمد عون، اليوم السبت، في إطلاق «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج».

وتتبنى وزارة العمل والتأهيل المشروع بدعم من حكومة الوحدة الوطنية؛ لدعم وإدماج العسكريين في الأعمال المدنية، ونظم تحت شعار «بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- بالصور: الدبيبة يشارك في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وأكد الوزير، في كلمته خلال حفل الإطلاق، «دعمه لهذا المشروع الوطني الهادف إلى توفير فرص عمل للشباب وإدماجهم في الحياة المدنية، للمشاركة في النهوض بالبلاد ودعم اقتصاد ليبيا».

وشارك في إطلاق المشروع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي، وفق بيان صادر عن الحكومة، أشار إلى استهداف المشروع «الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة».
 

الدبيبة وعون وعدد من الوزراء في حفل إطلاق المشروع، 23 أكتوبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
من حضور عون لحفل إطلاق المشروع، 23 أكتوبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
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