بالصور: الدبيبة يشارك في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

الدبيبة، خلال إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، 23 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي تنظمه وزارة العمل والتأهيل، تحت شعار «بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة».

ويستهدف المشروع، الذي حضر إطلاقه عدد من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي، إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

ودعا الدبيبة، الشباب للانطلاق «نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب، والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر لنا، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا»، قائلًا إن «هذا الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعًا أن نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة».

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وأكد الدبيبة أن «حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع».

وأشار إلى عزمه الأخذ بيد كل الشباب في كل ليبيا «نرى فيهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها»، وأن نقوم بإدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب، وتجعل منهم أفرادًا قادرين على الاندماج، والعمل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن.

وأوضح أن الخطة الزمنية التي نعمل عليها بإشراف وزارة العمل والتأهيل، تهدف لرفع قدرات كافة العناصر الراغبة بالاندماج والعمل على استقطاب الجميع، وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والالكترونية.

كما خاطب الرئيس الشباب قائلًا: «إنكم زاد هذه البلاد وعماد تقدمها، وأنتم أملنا في مستقبل نراه مشرقًا بوجودكم البناء، لأنكم مشاركون في الإعمار والتطوير، ونحن، بعد الله سبحانه وتعالى، نعتمد عليكم لأنكم بناة هذا المستقبل ونفتخر بكم، ونحن بينكم اليوم».

إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، 23 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، 23 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، 23 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)