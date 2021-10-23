المنفي يبحث مع مسؤولي وأعيان بلديات الزاوية حلحلة المشكلات الخدمية بالمنطقة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 أكتوبر 2021, 05:46 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء مع أعيان وحكماء ومشايخ بلديات الزاوية، 23 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم، مع أعيان وحكماء ومشايخ بلديات مدينة الزاوية، وعميدي بلديتي جنوب الزاوية وغربها، سبل حل المختنقات الإدارية في المنطقة، التي تخص الجانب الخدمي للمواطنين.

حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي، والمجلس الأعلى للدولة، ولجان المصالحة، وعميد بلدية صرمان، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

واستعرض الأعيان والحكماء والمشايخ، بعض الإشكاليات القائمة بالمنطقة، وعدد من المختنقات الإدارية التي تخص الجانب الخدمي للمواطنين، وقدموا مقترحات عملية لحلحلتها.

وبحسب البيان، أشاد الأعيان والحكماء، بجهود المجلس الرئاسي في قيادة مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار.

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وأثنى المنفي، على دور الحكماء والأعيان في تهيئة الظروف للمصالحة الوطنية، ومساعدة مؤسسات الدولة في القيام بواجبها، مؤكدًا ضرورة أن تضطلع الجهات التنفيذية بدورها المنوط بها، في إطار عمل الحكم المحلي، بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبأسهل الطرق.

فيما قدم عمداء البلديات والأعيان والحكماء، الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة المنطقة، «في إطار تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء مع أعيان وحكماء ومشايخ بلديات الزاوية، 23 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء مع أعيان وحكماء ومشايخ بلديات الزاوية، 23 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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