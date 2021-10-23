تطعيم نزلاء مؤسسة الإصلاح في طرابلس بالجرعة الثانية للقاح «كورونا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 02:34 مساء
نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس أثناء انتظار دورهم للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تطعيم النزلاء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس بالجرعة الثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز إن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطتنا للتعاون مع المؤسسات للرفع من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا وللحد من انتشار الفيروس داخل البلاد».

-  وزارة العدل تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السجون

وجرى التطعيم بإشراف من مكتب المنسق الوطني للتطعيمات بالمركز، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية طرابلس ووزارة العدل ومؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة (الرئيسي).

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت وزارة العدل انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السجون، ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الوباء.

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