هيئة التعرف على المفقودين: انتشال جثة من مقبرة في ترهونة

أثناء انتشال جثة من مقبرة بمدينة ترهونة، 23 أكتوبر 2021. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، انتشال جثة واحدة من مقبرة فردية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة.

وأضافت في بيان أن «الفرق مستمرة بعمليات الاستكشاف على باقي البلاغات الواردة للهيئة». وأمس، أكدت الهيئة اكتشاف مقبرة، موضحة أنها ستباشر عمليات الانتشال، السبت.

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كما أكدت الإثنين الماضي اكتشاف مقبرتين جديدتين بالموقع ذاته. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وأوضحت أن إدارة قيد الأهالي لديها مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي. ونشرت الهيئة رقم إدارة قيد الأهالي لاستقبال استفسارات المواطنين وهو «0910376503».

أثناء انتشال جثة من مقبرة بمدينة ترهونة، 23 أكتوبر 2021. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

أثناء انتشال جثة من مقبرة بمدينة ترهونة، 23 أكتوبر 2021. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)