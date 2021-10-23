الأرصاد تحذر من رياح جنوبية شرقية على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 11:54 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم السبت (23 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة اليوم على ساحل سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة .

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
* الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
* البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل مصراتة.
* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على الساحل الممتد من راس إجدير إلى الزاوية يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
* الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى الخمس سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 26 و24 متر.

الساحل من الخليج إلى  طبرق
* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
* البحر هادئ ويكون خفيف الموج على ساحل رأس لانوف وبنغازي.
* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل رأس لانوف واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد الخليج إلى الجبل الأخضر.
* الرياح جنوبية شرقية بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي والجبل الأخضر سرعتها بين 5 و15 متر، تصل غدًا إلى 20 عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 25 و23 درجة مئوية.

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