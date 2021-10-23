الأرصاد تحذر من رياح جنوبية شرقية على ساحل سرت

نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم السبت (23 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة اليوم على ساحل سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة .

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

* الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

* البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل مصراتة.

* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على الساحل الممتد من راس إجدير إلى الزاوية يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

* الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى الخمس سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

* درجة حرارة سطح البحر بين 26 و24 متر.