الأرصاد تحذر من رياح جنوبية شرقية على ساحل سرت

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة اليوم على ساحل سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة .
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
* الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
* البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل مصراتة.
* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على الساحل الممتد من راس إجدير إلى الزاوية يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
* الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى الخمس سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 26 و24 متر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
* البحر هادئ ويكون خفيف الموج على ساحل رأس لانوف وبنغازي.
* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل رأس لانوف واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد الخليج إلى الجبل الأخضر.
* الرياح جنوبية شرقية بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي والجبل الأخضر سرعتها بين 5 و15 متر، تصل غدًا إلى 20 عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 25 و23 درجة مئوية.