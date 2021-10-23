المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. (أرشيفية: وزارة الخارجية)

كشفت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا سيكون من إحدى مهام الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وقالت المنقوش في مقابلة مع قناة «العربية» إن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عقبة أمام إجرائها، لأن خروج المرتزقة ملف معقد، ولن يحصل في يوم واحد».

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وأضافت: «انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة».

وشدَّدت الوزيرة في كلمتها بمؤتمر دعم استقرار ليبيا، الخميس الماضي، في طرابلس على أن الاستقرار لن يتحقق «إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضي ليبيا».

فيما أكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج كل الليبيين».