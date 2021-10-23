«الأرصاد»: طقس معتدل على غالبية مناطق ليبيا.. وتقلبات جوية في الشمال الغربي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 08:50 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، بينما تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بتقلبات جوية بداية من غدٍ الأحد.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على القريات وأبونجيم، مع حدوث تقلبات جوية غدًا مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، ستكون مصحوبة كذلك بخلايا رعدية خاصة على المناطق الساحلية.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 درجة، وتسجل انخفاضًا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الخليج - سهل بنغازي والجبل الأخضر.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط غدًا على الخليج.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على هون وبعض المناطق.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و36 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و32 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم السبت في الساعة 18:25، وشروق الشمس غدًا في الساعة 07:17.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
محمد بوغادو لـ«الوسط»: السباحة الليبية ستشهد نهضة حقيقة الفترة المقبلة
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يودع المستشارة الألمانية في آخر قمة تحضرها
دولى
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة
علوم وتكنولوجيا
مجوهرات «كارتييه» استلهمت فنون الإسلام
أناقة وجمال
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
حومة يعلق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا
ليبيا
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
في العدد 309: انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا.. وتطعيم كورونا إجباري قريبا
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية تؤدي لانقلاب السيارة