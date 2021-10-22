إدانة نسائية للتحريض ضد مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير خطة وطنية لتنفيذ قرار أممي بشأن المرأة

الكوني والدبيبة خلال حضورهما إطلاق مبادرة تنفيذ قرار دولي لدعم المرأة، 5 أكتوبر 2021، (حكومة الوحدة الوطنية)

أعربت مجموعة من الناشطات الليبيات، في بيان، عن إدانتهن واستهجانهن للحملات التحريضية ضد مذكرة التفاهم بشأن تطوير خطة وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم (1325) لسنة 2000، والتي وقعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة قبل أيام.

وأكدت الموقعات على البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، اليوم الجمعة، أن القرار الأممي بشأن المرأة يهدف إلى «تعزيز دور المرأة في مرحلة النزاع وما بعد النزاعات وذلك استنادا على أربعة أركان أساسية هي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الإنعاش».

ونوه البيان إلى أن «هناك خلط» بين توقيع «اتفاقية إنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة» التي وقعت عليها ليبيا عليها وانضمت إليها في 16 مايو 1989، وبين قرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بأجندة المرأة والسلام والأمن.

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وأوضح البيان أن «اتفاقية إنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة» انضمت إليها ليبيا بعد أن «أبدت تحفظا عاما مفاده ألا يتعارض هذا الانضمام مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية».

واعتبر البيان أن التحريض على مذكرة التفاهم الموقعة في الخامس من أكتوبر الجاري، من شأنه «إجهاض أول مبادرة لتطوير خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام كما تتجاهل مبادرة استقرار ليبيا أي ذكر لدور المرأة في جهود الاستقرار والتعافي».

نص البيان

بيان حول توقيع مذكرة التفاهم (المرأة والأمن والسلام)

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نحن نساء ليبيا ندين ونستهجن الحملات التحريضية ضد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير خطة وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لقرار 1325.

إن أجندة المرأة والأمن والسلام تستند على عدة قرارات من مجلس الأمن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 1325 المؤرخ 31 أكتوبر/كانون الأول 2000 المعني بأجندة المرأة والأمن والسلام.. تعزز دور المرأة في مرحلة النزاع وما بعد النزاعات وذلك استنادا على أربعة أركان أساسية هي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الإنعاش.

ويجدر التنويه انه هناك خلط بين توقيع (اتفاقية إنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة) التي بالفعل وقعت عليها ليبيا عليها فقد انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 16/5/1989. ونشرت توقيعها علي الاتفاقية في الجريدة الرسمية العدد (20) لعام 1989. (وهذه الاتفاقية وقعت عليها كل دول العالم ماعدا خمس دول). وقـد أبدت ليبيا، أثناء الانضمام، تحفظا عاما مفاده ألا يتعارض هذا الانضمام مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. وبين قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بأجندة المرأة والسلام والأمن

وبذلك... يتم إجهاض أول مبادرة لتطوير خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام كما تتجاهل مبادرة استقرار ليبيا أي ذكر لدور المرأة في جهود الاستقرار والتعافي.

الجدير بالذكر أن أغلب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا وتمديد صلاحية عمل البعثة تستند على قرار مجلس الأمن 1325. بل يعتبر تنفيذ قرار 1325 والقرارات المصاحبة له من صميم مهام البعثة في ليبيا.. وأن بيان الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي وبيانات النسائية ومنظمات المجتمع المدني استندت بكل وضوح إلى قرار مجلس الأمن 1325. فقد تم التأكيد فيه على دور المرأة في المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات العامة وصنع القرار وحماية من العنف الجنسي وحماية المرأة النازحة وتعزيز دورها في التعافي والإنعاش وإعادة الأعمار، لن نقبل العبث من أي الأطراف التي لا تتوانى في تقويض خارطة الطريق ومبادئها واستحقاقاتها من اجل المواطنة وتحقيق الديمقراطية في ليبيا.

إن دعم المرأة هو هدف من اجل بناء سلام شامل ومستدام في ليبيا من اجل ليبيا.

الموقعات على البيان:

1- الزهراء لنقي/ عضو ملتقى الحوار السياسي

2- نجود/ عضو متبر المرأة الليبية من أجل السلام

3- أم العز الفارسي/ عضو لجنة الحوار السياسي

4- أمال بوقعيقيص/ عضو لجنة الحوار السياسي

5- أسماء عمار سريبة/ عضو المؤتمر سابقا

6- رزان نعيم المغربي/ كاتبة مدافعة عن حقوق الانسان

7- اريج فرج السنوسي/ دبلوماسية - صندوق الاوبك للتنمية الدولية

8- حنين بوشوشة/ مدافعة عن حقوق الانسان

9- خديجة الصادق بسيكري/ كاتبة ورئيس منظمة امازونات

10- د. فاطمة سالم الحاجي/ أستاذة جامعية

11- حسام فرج عبد الرحمن/ اكاديمي ليبي - امريكا

* البيان مفتوح للتوقيع والمشاركة.