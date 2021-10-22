الكهرباء: لا طرح أحمال في ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 05:49 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة، الغربي والجنوبي والشرقي، اليوم الجمعة، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

وبذلك يكون الجمعة، هو اليوم الخامس عشر على التوالي، الذي لا يشهد طرحا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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