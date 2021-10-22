شركة الكهرباء: ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن.

وقالت الشركة في بيان اليوم: «إن عملية الضبط تمت من قبل قسم البحث الجنائي زليتن، بالتعاون مع مركز حماية الطاقة الكهربائية زليتن».

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك النحاس في زليتن, 22 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)