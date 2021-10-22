الدبيبة يخصص ثلاثة ملايين دينار للمشروعات الأثرية في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 02:21 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لإنفاقها على عدد من المشروعات الأثرية في نالوت.

ونص القرار رقم 480 لسنة 2021،على خصم المبلغ من الباب الخامس، (نفقات الطوارئ)، وإنفاق مليوني دينار منه على استكمال متحف نالوت، ونصف مليون دينار على قصر نالوت الأثري، ونصف مليون دينار لصالح منارة الاستقامة في نالوت.

- بالصور: الغابة المتحجرة في نالوت تثير الإعجاب

وتضم بلدية نالوت العديد من الآثار الليبية، منها متحف نالوت والقصر الأثري ومنارة الاستقامة، فضلا عن الغابة المتحجرة بوادي المالحة في نالوت، والتي عُثر فيها على جذوع ضخمة، يصل أحدها إلى 16 مترا.

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