منظمة الهجرة: إعادة 127 مهاجرا غامبيا من ليبيا إلى بلدهم

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة 127 مهاجرًا غامبيًا على العودة طواعية إلى بلدهم، أمس الخميس، بعد تلقي برنامج العودة الطوعية التابع لها تصريحًا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاستئناف الرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن المهاجرين العائدين خضعوا لفحوصات طبية وتم تزويدهم بالمساعدة في النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية.

كما حصلوا على معدات الحماية الشخصية، وأجروا اختبارات COVID-19 قبل الصعود إلى الطائرة، وفق البيان، الذي أشار إلى أن من بين العائدين مهاجرين «احتُجزوا في مراكز احتجاز مكتظة وانتظروا شهورًا للعودة إلى بلدانهم الأصلية».

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وأوضحت المنظمة أن أول رحلة غادرت في إطار برنامج العودة الطوعية منذ الثامن من أغسطس الماضي من مطار مصراتة الدولي وهبطت بسلام في العاصمة الغامبية بانجول.

وطالب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في سبتمبر الماضي، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني، والعودة الطوعية، ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

وقال كوبيش خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة: «ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)