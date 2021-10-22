منظمة الهجرة: إعادة 127 مهاجرا غامبيا من ليبيا إلى بلدهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 01:22 مساء
من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة 127 مهاجرًا غامبيًا على العودة طواعية إلى بلدهم، أمس الخميس، بعد تلقي برنامج العودة الطوعية التابع لها تصريحًا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاستئناف الرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا.

 وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن المهاجرين العائدين خضعوا لفحوصات طبية وتم تزويدهم بالمساعدة في النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية.

كما حصلوا على معدات الحماية الشخصية، وأجروا اختبارات COVID-19 قبل الصعود إلى الطائرة، وفق البيان، الذي أشار إلى أن من بين العائدين مهاجرين «احتُجزوا في مراكز احتجاز مكتظة وانتظروا شهورًا للعودة إلى بلدانهم الأصلية».

- العقوري ومازن يبحثان استئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين
- كوبيش يطالب السلطات الليبية باستئناف العودة الطوعية للمهاجرين
- وزارة الداخلية تجدد استعدادها للتعاون مع المنظمات الإنسانية لتمكين المهاجرين من العودة الطوعية

وأوضحت المنظمة أن أول رحلة غادرت في إطار برنامج العودة الطوعية منذ الثامن من أغسطس الماضي من مطار مصراتة الدولي وهبطت بسلام في العاصمة الغامبية بانجول.

وطالب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في سبتمبر الماضي، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني، والعودة الطوعية، ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

وقال كوبيش خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة: «ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)
من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)
من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)
من ترحيل المهاجرين الغامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث دخلت المستشفى
دولى
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
منظمة «غافي» الدولية تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
دولى
الجزائر تعيِّن رئيس البرلمان السابق سفيرا فوق العادة لدى ليبيا
ليبيا
بوشناف وبوكليب يوقعان «الكلب الذهبي» و«نهارات لندنية»
ثقافة وفن
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وشركات المناولة ...
ليبيا
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
محترف جديد في صفوف الاتحاد
رياضة محلية
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة