وزير الخارجية السعودي: ندعم كل الجهود المساهمة في وحدة وأمن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 12:45 مساء
وزير خارجية السعودية يتحدث خلال مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (الخارجية السعودية)

جدد وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، دعم بلاده لكل الجهود التي تسهم في وحدة وأمن الأراضي الليبية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي المعني بمبادرة «دعم استقرار ليبيا».

واحتضنت العاصمة طرابلس المؤتمر الذي شارك فيه 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

- المنقوش: مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» أكد رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية

وقال رئيس الدبلوماسية السعودية على حسابه على «تويتر»: «سعدت في زيارة ليبيا الشقيقة والمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، حيث جددت دعم بلادي لكل الجهود التي تساهم في وحدتها وأمن أراضيها».

وأكد «مساندة المملكة كل الجهود التي تحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الاستقرار، والتقدم، والازدهار».

وخلص البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا» إلى التأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

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