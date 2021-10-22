«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 11:06 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.
- الريح جنوبية شرقية بشكل عام سـرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترًا
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق سرعتها بين (05 و20 مترًا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر .
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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