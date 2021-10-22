«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.

- الريح جنوبية شرقية بشكل عام سـرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترًا.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بشكل عام وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق سرعتها بين (05 و20 مترًا.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر .

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و23 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.