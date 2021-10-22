«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، الجمعة، وغدا السبت علي غالب مناطق ليبيا، مع حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خاصة على مزده والقريات وبني وليد، مع توقع حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الأحد مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية خاصة على المناطق الساحلية.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية على الساحل الممتد من رأس جدير حتى الخمس.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الأحد على الخليج.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الأحد على الخليج.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 28 و31 درجة علي الدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الحدودية بين غات إلى غدامس.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على غدامس.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد علي بعض المناطق.