مؤسسة النفط تسلم بلدية غات مصنعا للأكسجين الطبي

مؤسسة النفط تسلم بلدية غات مصنعا للأكسجين الطبي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تسليم مصنع للأكسجين الطبي إلى بلدية غات لدعم مركز العزل وجهود مكافحة الجائحة داخل البلدية، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة وبرعاية شركة توتال الفرنسية.

وأشارت المؤسسة في بيانٍ عبر صفحتها على فيسبوك، إلى «دراسة المعلومات المتوفرة لمصادر الأكسجين المتاحة في المناطق، وتوفير أفضل الخيارات للاستفادة المثلى والقصوى من إنتاج هذه المصانع لتوفير أسطوانات الأكسجين لمراكز العزل أو المستشفيات».

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ولفتت إلى تسليم أربعة مصانع للأكسجين الطبي خلال الأسابيع الماضية لصالح بلدية العجيلات، بلدية جالو، بلدية وادي عتبة، مدينة راس لانوف السكنية.

وأوضحت أن هذه المصانع تساهم في حلحلة مشكلة نقص الأكسجين الطبي في تلك المناطق، مشيرة إلى استمرار المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها من الشركات الأجنبية، في تقديم دعمها لقطاع الصحة لمجابهة هذه الجائحة ودعم سكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

مؤسسة النفط تسلم بلدية غات مصنعا للأكسجين الطبي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

مؤسسة النفط تسلم بلدية غات مصنعا للأكسجين الطبي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)