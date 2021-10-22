دي كارلو: بدء وصول مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 12:38 صباحا
اجتماع سابق للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، 14 مارس 2021. (بوابة الوسط)

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، الخميس، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاءت تصريحات المسؤولة الأممية عند مغادرتها عقب مشاركتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس الخميس.

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وقالت «دي كارلو»، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»: «يسرني أن أعلن بأنه تماشياَ مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة وصلوا اليوم لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم».

أكدت المسؤولة استمرار الأمم المتحدة في «دعم إجراء الانتخابات الليبية» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر؛ تمهيدًا لتوحيد كل المؤسسات، مشددة كذلك خلال كلمتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، على دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأيضًا المسار العسكري بهدف «ضمان مغادرة القوات الأجنبية وانسحابها» من ليبيا.

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