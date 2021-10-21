حومة يعلّق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:34 مساء
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، بما جاء في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا؛ بشأن «وفاء مجلس النواب بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها»، مؤكداً حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

وأشاد حومة بـ«دور مصر في دعم الشعب الليبي، وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي وتحقيق المصالحة الوطنية»، وفق منشور للناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على «فيسبوك».

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كما وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعمه لأشقائه في ليبيا، مؤكداً أن «مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن».

ودعا حومة «كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر».

وترأس شكري الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أكثر من 25 وزير خارجية ومبعوثا وممثلا دوليا.

وانتقل سامح شكري، بعد انتهاء المؤتمر، إلى مدينة بنغازي قادمًا من العاصمة طرابلس، حيث التقى المشير خليفة حفتر.

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