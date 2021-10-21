إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية

وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني, (حكومتنا)

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، إيداع قيمة منحة الزوجة والأولاد بحسابات المستحقين في المصارف، وذلك للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفق بيان عبر صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وثمنت الوزيرة، في مقطع مصور، تعاون الجهات الحكومية مع الوزارة لإتمام صرف المنحة، خاصة مصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والداخلية.

وقالت الكيلاني إن الوزارة بدأت الصرف من خلال منظومة أرباب الأسر، لأنها المنظومة التي تتضمن بيانات متوفرة لعدد كبير من المواطنين، بعدها قامت الوزارة بإنشاء منصة منحة الزوجة والأبناء لبدء مشروع التحول الرقمي في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدها جرى إدخال البيانات من قبل المواطنين، والتحقق من الحسابات المصرفية للمواطنين ثم إحالتها للصرف.

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وبشأن فئة التظلمات في الأحوال الشخصية، طلبت الوزيرة من هذه العائلات تقديم إفادة من دوائر الأحوال الشخصية التي صدر منها الحكم، لتعليق المنحة من الصرف إلى حين البت في القضية.

وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.