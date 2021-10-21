الخارجية المصرية: زيارة شكري إلى بنغازي لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي، إن زيارة الوزير سامح شكري إلى مدينة بنغازي مساء اليوم الخميس جاءت «لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي».

وأضاف حافظ في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري «التقى خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي».

وأوضح حافظ أن لقاءات شكري جرى خلالها «التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف».

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وأضاف حافظ أن «الوزير شكري قد التقى من ناحية أخرى خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكري دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر».

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)