في العدد 309: انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا.. وتطعيم كورونا إجباري قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 07:20 مساء
العدد 309 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 21 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس، العدد رقم 309 من جريدة «الوسط» ونقرأ في صدر الصفحة الأولى تقريرا شاملا، يرصد آفاق مستقبل استكمال خارطة الطريق في ليبيا، مع انطلاق المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا بمشاركة 31 دولة، وجاء التقرير الرئيسي بعنوان: «انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا». ويرصد التقرير تخفيض التمثيل الدبلوماسي لبعض الدول المتورطة في الصراع الليبي.

المصالح ترفض الانتظار
وتضم الصفحة الثالثة تقريرين أحدهما عن رغبة أفارقة وأوروبيين في التواجد على الأراضي الليبية قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وجاء بعنوان «أفارقة وأوروبيون يسعون لتعميق تواجدهم في ليبيا».

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أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير موسع بعنوان «معركة الهجرة مستمرة.. والمواجهة من البحر الى الجنوب». وأيضا تضم الصفحة موضوعين أحدهما؛ بعنوان انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية في أنحاء ليبيا». ويرصد الموضوع الثاني تحسن الشبكة الكهربية في ليبيا، وجاء بعنوان «مع بشاير الخريف.. انتعاش شبكة الكهرباء».

ومن الكهرباء إلى الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات عدة منها موضوع بعنوان «التصعيد الطائفي يحتدم في لبنان.. تحالف حزب الله - عون تحت الاختبار».
وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعا يرصد التنافس الإقليمي والدولي الحاصل على موانئ السودان.

الخلاف بين عون وصنع الله
وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا مهما عن الخلاف بين وزير النفط والغاز محمد عون وبين رئيس مؤسسة النفط والغاز مصطفى صنع الله، وجاء بعنوان تمهيدي «تدخل الدبيبة لم ينه النزاع»، ثم بعنوان رئيسي «أزمة اختصاصات تعيد الخلاف بين عون وصنع الله».

العدد رقم 309 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي الصفحة التاسعة نطالع تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي يخص التشغيل في دول الشرق الأوسط، وجاء بعنوان «صندوق النقد: البطالة قد تؤجج الاضطرابات في الشرق الأوسط».

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة التي تصدرها تغطية موسعة للندوة التي احتضنتها جامعة طرابلس، وناقشت دور مهنة الترجمة في توفير فرص الاطلاع على المنتجات والثقافات المختلفة. وجاءت بعنوان رئيسي هو «مجمع اللغة العربية يحتفي باليوم العالمي للترجمة».

صخب مهرجان الجونة
ومن مهرجان الجونة السينمائي الذي أحدث صخبا حادا في مصر وعلى مواقع التواصل، وحوار مع الفنانة بشرى رئيسة عمليات المهرجان، إلى الرياضة ونقرأ في صفحتها الأولى موضوعا رئيسيا بعنوان «المعسكرات الخارجية.. رفاهية أم ضرورة؟». والاتحاد والأهلي طرابلس يقودان الأندية الليبية لظاهرة الرحلات الخارجية استعدادا للموسم الجديد.

أما الصفحة الخامسة عشرة فنطالع فيها تقريرا يرصد استعداد فريق الاتحاد الليبي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. ومن بين عناوين الموضوع «العميد في رادس لتحدي أبناء باب سويقة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا».

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