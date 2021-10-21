الدبيبة يلتقي دي مايو عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 02:12 مساء
الدبيبة يصافح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو خلال لقائهما على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا، طرابلس، 2021. (الحكومة)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم استقرار ليبيا، المنعقد في طرابلس، اليوم الخميس.

وقالت الحكومة في بيان، إن دي مايو عبَّر عن «سعادته بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمظهر الجميل لمدينة طرابلس وسط الحضور السياسي الكبير».

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وأضاف البيان أن الوزير الإيطالي أشاد بكلمة الدبيبة خلال المؤتمر «التي شملت الشأن المحلي والدولي»؛ فيما قال الدبيبة إن حضور إيطاليا وجميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى طرابلس «رسالة سياسية إيجابية».

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، شدد الدبيبة على أن  الاستقرار الأمني في ليبيا «انعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية للشعب الليبي». وأضاف : «الدول الصديقة قدمت دعمًا حيويًا لليبيا أسهم في وقف الحرب»، معتبرا أن «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج كل الليبيين».

الدبيبة خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا، طرابلس، 2021. (الحكومة)
الدبيبة خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا، طرابلس، 2021. (الحكومة)
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