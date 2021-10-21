الدبيبة: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج كل الليبيين

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، يلقي كلمته خلال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الاستقرار الأمني في ليبيا «انعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية للشعب الليبي».

وعبَّر خلال كلمته في افتتاح مؤتمر استقرار ليبيا، اليوم الخميس، عن رغبته في دعم المشاركين في المؤتمر في «إحلال السلام في ليبيا»، وقال: «الدول الصديقة قدمت دعمًا حيويًا لليبيا أسهم في وقف الحرب».

وأضاف: «حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام»، وتابع: «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج كل الليبيين».

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