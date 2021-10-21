انطلاق فعاليات مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

شعار مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» المنعقد في طرابلس. (الخارجية الليبية)

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا»، التي أطقلتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يونيو الماضي.

ومن المقرَّر أن تشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

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