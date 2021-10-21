رئيسة الحكومة التونسية للدبيبة: مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم من أجل انتخابات ديسمبر

صورة مجمعة تضم الدبيبة ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. (الإنترنت)

أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اتصالًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أكدت خلاله استعداد تونس لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة التونسية في بيان، إن الدبيبة قدَّم تهانيه للحكومة الجديدة، راجيًا أن تُكلَّل أعمالها بالنجاح؛ فيما أكدت بودن أملها بأن تتطور بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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وشدَّدت على استعداد بلادها لتقديم جميع «أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021».

بدوره، وصف الدبيبة علاقات ليبيا مع تونس بأنها مثالية، مضيفًا: «نقف دائمًا إلى جانب تونس بسبب عمق العلاقة التي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا».