رئيسة الحكومة التونسية للدبيبة: مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم من أجل انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:22 صباحا
صورة مجمعة تضم الدبيبة ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. (الإنترنت)

أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اتصالًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أكدت خلاله استعداد تونس لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة التونسية في بيان، إن الدبيبة قدَّم تهانيه للحكومة الجديدة، راجيًا أن تُكلَّل أعمالها بالنجاح؛ فيما أكدت بودن أملها بأن تتطور بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

-  المنفي يشيد بالجهود التونسية لحلحلة الأزمة الليبية

وشدَّدت على استعداد بلادها لتقديم جميع «أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021».

بدوره، وصف الدبيبة علاقات ليبيا مع تونس بأنها مثالية، مضيفًا: «نقف دائمًا إلى جانب تونس بسبب عمق العلاقة التي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطور مهم في التحقيق بجريمة قتل الأميركية غابي بيتيتو
منوعات
ترامب يعلن إطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به ردا على حظره من «فيسبوك»
دولى
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري ...
رياضة عالمية
رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027
رياضة عالمية
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»