مؤسسة النفط تطلب من «البريقة» تقديم مخطط لرفع سعاتها التخزينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 10:16 صباحا
من اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة البريقة، 21 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

طلبت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، من شركة البريقة لتسويق النفط تقديم مخطط واضح لتعزيز سعاتها التخزينية وحلحلة الاختناقات الحالية، وما يتطلبه من تمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس الإدارة مؤسسة النفط للصناعات والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جادالله العوكلي مع لجنة إدارة شركة البريقة؛ لمناقشة «مخططات الشركة قصيرة وطويلة المدى من أعمال صيانة ومشاريع لمستودعات جديده، لحل الاختناقات القائمة حاليًا؛ نتيجة لتضرر مستودعاتها خلال الأعوام الماضية، والحاجة الملحة لإيجاد التمويل لتنفيذها»، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

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وخلال الاجتماع، استعرض رئيس لجنة إدارة شركة البريقة إبراهيم ابوبريدعة، أهم التحديات التي تواجه الشركة لتنفيذ مخططاتها ومن بينها «تأخر تسييل الميزانيات وفتح الاعتمادات».

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة «تقديم شركة البريقة مخططًا واضحًا لتعزيز السعات التخزينية وحلحلة الاختناقات الحالية وما يتطلبه من تمويل لتحقيق المستهدف وتنفيذ المشاريع الحيوية».

وحضر الاجتماع مدير عام الصناعات النفطية بالمؤسسة خالد جويلي، ومراقب التوزيع المحلي عبدالحميد دغمان، ومراقب المشروعات حاتم الزنتاني.

من اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة البريقة، 21 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
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