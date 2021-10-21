لودريان ممثلا عن فرنسا في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ممثلاً لبلاده في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي تستضيفه طرابلس اليوم الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

ومقرر أن يشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا.

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كما تشارك أيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ التوافد إلى المؤتمر بإشراف حكومي عالي المستوى؛ حيث أكدت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية وضع الترتيبات اللازمة لتأمين الوفود من قبل الوزارة والأمن الدبلوماسي.

وأعلنت الوزارة إغلاق طريق الشط ‏الممتد بالعاصمة طرابلس من جزيرة إسبان إلى جزيرة دوران سوق الثلاثاء، والطرق ‏المؤدية لها من صباح الخميس، حتى إشعار آخر، لاستضافة المؤتمر ‎.‎ وأوضحت أن دخول والخروج ‏لمطار معيتيقة الدولي سيكون عبر جزيرة دوران إسبان‎.‎