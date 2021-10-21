دخول 3 حالات جديدة لمركز «عزل سرت»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 21 أكتوبر 2021, 01:32 صباحا
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس قسم العزل المخصص للمصابين بفيروس «كورونا» في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، إن عدد المصابين الموجودين حاليًا بقسم العزل، وصل إلى 9 حالات، بعد استقبال 3 حالات جديدة.

وأوضح الأحول، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن بعض الحالات بقسم العزل في وضع حرج على أجهزة التنفس الصناعي وأخرى على أجهزة الأوكسجين.

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وأضاف أن جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة وكافة العاملين موجودين حسب الجدول المعد بالخصوص، وأن منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد ومريح، كما أن شحنات الأكسجين تصل بكميات تقدر بـ50 أسطوانة يوميًا من مصراتة.

وفي 5 سبتمبر الماضي، سلَّمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مركز العزل في سرت مصنع أكسجين حديثًا. وقال الدكتور عبدالله الأحول، وقتها، إن المصنع بسعة إنتاجية تقدر بـ50 مترًا مكعبًا في الساعة، وإمكانية ربطه بمنظومة تغطي 150 سريرًا طبيًّا.

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