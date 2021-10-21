عون يبحث الصعوبات التي تواجه مجمع مليتة النفطي

جانب من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون لمجمع مليتة النفطي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، الأربعاء، بزيارة تفقدية لمجمع مليتة النفطي التابع لشركة مليته للنفط والغاز، ومواقع الشركات النفطية الواقعة داخل المجمع مثل: شركة سرت للنفط، وشركة الجرين ستريم.

ووفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك»، كان في استقبال الوزير محمد حركات مدير مجمع مليتة ومنسقي ومراقبي الإدارات والنقابة بالمجمع، وعدد من الضباط والمسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية.

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وأكد عون عزم الوزارة تذليل كافة الصعاب من أجل النهوض بالشركة خاصة، والقطاع بصفة عامة، وحرص الوزارة على تلبية مطالب مستخدمي القطاع في كل المواقع.

كما بحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه المجمع، ومن أهمها: عدم توفر الميزانية التشغيلية والاستثمارية المطلوبة، وكثرة الحوادث المرورية الدامية في الطريق الساحلي ما أدى لوفاة عدد 17 موظف من المجمع.

وتطرق إلى تفعيل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط بنسبة 67%، وقرارات النقل التعسفية للموظفين، والمشاكل البيئية التي سببها عدم توفر قطع الغيار، وديون الشركة التراكمية تجاه المقاولين.