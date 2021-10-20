المنفي يستقبل سفير الجزائر لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:24 مساء
لقاء المنفي مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي، الأربعاء 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، سفير الجزائر لدى ليبيا كمال حجازي، بلمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي خلال اللقاء بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره كل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا، متمنيًا التوفيق للسفير حجازي، في المهام التي ستوكل له مستقبلًا.

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من جهته عبر السفير الجزائري، كمال حجازي، عن عميق شكره وتقديره للتعاون الذي لمسه من المجلس الرئاسي والحكومة، طيلة فترة أداء مهامه في ليبيا، داعيًا إلى أن تنعم ليبيا وشعبها بالخير وتحقيق السلام والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وبدأ السفير كمال حجازي مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا في العام 2019، وقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، في 6 نوفمبر 2019.

وشغل السفير كمال حجازي منصب القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في طرابلس من العام 2005 إلى العام 2008.

المنفي خلال لقائه مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي، الأربعاء 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الأربعاء 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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