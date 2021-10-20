المنفي يبحث مع وزير خارجية الكويت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:26 مساء
المنفي مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له, طرابلس 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتحقيق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

ووصل الصباح، مساء اليوم، إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في «مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا»، المزمع عقده غدًا الخميس في العاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، «بالدور الإيجابي لدولة الكويت» في إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، من خلال «وقوفها على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين الليبيين، واستعدادها الدائم لدعم القضية الليبية»، بما يعزز المصالحة الوطنية الشاملة، وإجراء الانتخابات واحترام إرادة الشعب الليبي، ويمكِّن ليبيا من العودة لممارسة دوريها العربي والإقليمي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- وزير الخارجية الكويتي يصل مطار معيتيقة للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

فيما نقل الصباح، تحيات أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا دعم بلاده لاستقرار ليبيا وعودة السلام، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وتمنى الصباح، أن يكون النجاح حليف «مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا»، بالوصول إلى توصيات وقرارات حاسمة، تسهم في استقرار البلاد، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقدم الوزير الكويتي الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة الكويت؛ لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

المنفي مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له, طرابلس 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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