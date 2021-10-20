الدبيبة يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وشركات المناولة والتموين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 08:31 مساء
لقاء الدبيبة مع عدد من العاملين بمطار بنينا والشركات العاملة بالمطار، الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة «تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وكذلك شركات المناولة والتموين واعتبار تأخر مرتباتهم بهذه المدة امر لن نسمح به مجددًا».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس مع عدد من العاملين بمطار بنينا والشركات العاملة به، بحضور وزير المواصلات، محمد سالم الشهوبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خصص للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي يعانيها مطار بنينا والعاملين به، وكذلك العاملين بشركات المناولة والتموين والوقوف على الأسباب التي أدت لتوقف الحركة الجوية بالمطار.

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وأكد الدبيبة خلال الاجتماع قائلا: «إن فرحة أبناء الشعب الليلي بعودة حركة النقل البرية والجوية بين المدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا سنحافظ عليها مهما كلفنا ذلك».

وأعلن العاملين بمطار بنينا الدولي في بنغازي والشركات العاملة بالمطار إضرابهم عن العمل وإيقاف الرحلات الجوية الداخلية من وإلى المطار للمطالب بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

لقاء الدبيبة مع عدد من العاملين بمطار بنينا والشركات العاملة بالمطار، الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع عدد من العاملين بمطار بنينا والشركات العاملة بالمطار، الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. (حكومة الوحدة الوطنية)
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