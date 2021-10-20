السايح يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرؤى القانونية لإتمام للعملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 07:41 مساء
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي, 20 أكتوبر 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، الرؤى القانونية المتعلقة بإتمام للعملية الانتخابية.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان المجلس الأعلى للقضاء، جملة من الموضوعات القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، «أبرزها ضرورة تطابق إجراءات الترشح مع القوانين واللوائح القانونية المعمول بها في هذا المجال»، وفق بيان للمفوضية العليا للانتخابات اليوم.

- السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات

وقدم الحافي خلال اللقاء درع تقدير إلى السايح، «عرفانًا وتقديرًا للجهود التي تبذلها المفوضية لإرساء دعائم السلم والاستقرار وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد»، وفق نص البيان.

وفي 9 أكتوبر الحالي، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء، رغم استمرار الخلافات السياسية في ليبيا.

وقال السايح خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، في مقر المفوضية في طرابلس، إن «المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير. وتوقع «إقبالًا كبيرًا» على المشاركة فيهما «خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951».

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي, 20 أكتوبر 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
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