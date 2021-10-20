اعتماد النظام الأساسي المعدَّل لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية

الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لشركة البحر المتوسط برئاسة صنع الله، الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية في ختام اجتماعها غير العادي، الذي عقد اليوم الأربعاء، النظام الأساسي المعدل للشركة، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط.

وترأس الاجتماع رئيس الجمعية العمومية للشركة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفي صنع الله، وأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة: العمارى محمد، وأبوالقاسم شنقير، وجادالله العوكلي.

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وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط، نجمي كريم، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وعدد من المختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البحر الأبيض المتوسط .

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع الذي عقد في مقرها الرئيس بطرابلس خصص «لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة... وفي ختام الاجتماع وبعد التداول، قررت الجمعية العمومية اعتماد النظام الأساسي المعدَّل لشركة البحر الأبيض المتوسط».