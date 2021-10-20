المجلس الرئاسي يعين اللواء محمد موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 04:35 مساء
آمر المنطقة العسكرية الوسطى الجديد اللواء محمد موسى. (الإنترنت)

عين المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، اللواء محمد موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى خلفا لآمرها السابق رئيس الأركان الحالي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد.

ونص قرار المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (13554) لسنة 2021 الصادر اليوم الأربعاء، واطلعت عليه «بوابة الوسط» على أن «يعين الرقم 13554 لواء محمد إبراهيم سالم موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى».

- «الرئاسي» يقرر إنشاء المنطقة العسكرية الساحل الغربي

وشغل اللواء محمد موسى منصب معاون آمر المنطقة العسكرية الوسطى عندما كان آمرها الفريق محمد الحداد، وقبل ذلك كان آمرا لقوات درع ليبيا بالمنطقة الوسطى.

وفي 15 أغسطس الماضي، عين المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارًا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت مسمى المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكلف المجلس صلاح الدين النمروش منصب آمر المنطقة بعد ترقيته لرتبة لواء.

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