مسؤول صحي تونسي: تمسك ليبي بتحاليل «pcr» على الوافدين عبر معبر رأس أجدير

عالقون أثناء مغادرتهم معبر رأس أجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية معبر منفذ رأس أجدير)

أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، تمسك الجانب الليبي بمواصلة فرض إجراء تحاليل «بي سي آر» على كل وافد إلى ليبيا عبر معبر رأس أجدير الحدودي سواء من التونسيين أو الليبيين، رغم إلغاء الجانب التونسي لهذا الإجراء على القادمين إلى تونس من الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس «كورونا».



وقال العنز في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» إن قرار وزارة الصحة إلغاء فرض تحليل «بي سي آر» على المسافرين جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس، وقطع أشواط مهمة في التلقيح.



ودعا إلى ضرورة الانتباه ومواصلة العمل بمختلف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» للحفاظ على هذا الاستقرار، منبهًا إلى أن مختلف الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المسافرين.

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وأُعيد فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، واستؤنفت حركة التنقل بين البلدين في 17 سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه لمجابهة الجائحة بين البلدين.



ومطلع أكتوبر الجاري، افتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح، المركز الصحي رأس أجدير، المعني بتقديم الخدمات الصحية والتطعيمات لسكان المنطقة والمسافرين، والذي يأتي «تطبيقا للبروتوكول المعتمد بين ليبيا وتونس»، والذي نص على «إنشاء نقاط تطعيم في المعابر الحدودية».