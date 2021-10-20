مسؤول صحي تونسي: تمسك ليبي بتحاليل «pcr» على الوافدين عبر معبر رأس أجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 03:33 مساء
عالقون أثناء مغادرتهم معبر رأس أجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية معبر منفذ رأس أجدير)

أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، تمسك الجانب الليبي بمواصلة فرض إجراء تحاليل «بي سي آر» على كل وافد إلى ليبيا عبر معبر رأس أجدير الحدودي سواء من التونسيين أو الليبيين، رغم إلغاء الجانب التونسي لهذا الإجراء على القادمين إلى تونس من الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس «كورونا».

وقال العنز في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» إن قرار وزارة الصحة إلغاء فرض تحليل «بي سي آر» على المسافرين جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس، وقطع أشواط مهمة في التلقيح.

ودعا إلى ضرورة الانتباه ومواصلة العمل بمختلف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» للحفاظ على هذا الاستقرار، منبهًا إلى أن مختلف الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المسافرين.

- بالصور.. إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس
- حكومة الوحدة الوطنية تعلن رسميا إعادة فتح الحدود مع تونس ابتداء من الغد
- الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة
- اعتماد  البروتوكول الصحي والأمني بين ليبيا وتونس استعدادا لفتح الحدود
- وزراء الداخلية والصحة في ليبيا وتونس يناقشون ترتيبات إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر بين البلدين

وأُعيد فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، واستؤنفت حركة التنقل بين البلدين في 17 سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه لمجابهة الجائحة بين البلدين.

ومطلع أكتوبر الجاري، افتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح، المركز الصحي رأس أجدير، المعني بتقديم الخدمات الصحية والتطعيمات لسكان المنطقة والمسافرين، والذي يأتي «تطبيقا للبروتوكول المعتمد بين ليبيا وتونس»، والذي نص على «إنشاء نقاط تطعيم في المعابر الحدودية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟