الكوني: ليبيا في حاجة لأفريقيا أكثر من أي وقت مضى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 02:57 مساء
من لقاء الكوني مع وزير خارجية الكونغو برازافيل والوفد الأفريقي، 20 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

أكد وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جون كلود جاكوسو، اليوم الأربعاء، أن «المصالحة والتسامح والحوار هي طريق ليبيا للعبور إلى بر الأمان والاستقرار»، بينما شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على أن «ليبيا في حاجة إلى أفريقيا أكثر من أي وقت مضى».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية الكونغو ووفد من الاتحاد الأفريقي في العاصمة طرابلس مع الكوني، الذي دعا رسميًا الرئيس الكونغولي ديني ساسونغيسو، لزيارة ليبيا باعتباره «رمزًا أفريقيًا مهمًا، من شأنه أن يلعب دورًا مساندًا لدعم جهود المجلس الرئاسي لتنظيم الانتخابات في موعدها»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد رئيس الدبلوماسية الكونغولية بجهود المجلس الرئاسي في «دعم الاستقرار في البلاد بما يحقق نقله نوعية في ليبيا خلال فترة قصيرة»، مؤكدًا الحرص على «على استقرار ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها»، حسب البيان.

- وصول وزير خارجية الكونغو برازافيل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وصل وزير خارجية الكونغو، أمس الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، والذي ستحتضنه العاصمة غدًا الخميس.

بدوره، قال الكوني إن «أفريقيا ليس لها أجندة سلبية في الشأن الليبي»، لذلك رأى أن «الأشقاء الأفارقة يملكون القدرة أن يكونوا وسطاء نزهاء في المصالحة بين أبناء الشعب الليبي».

وأضاف: «الدول الأفريقية رغم الصراعات وحالة التمزق التي عانتها؛ فإنها استطاعت تجاوزها بحلول محلية وإقليمية ودولية»، وتابع: «استطاعت أفريقيا أن تكون قوة فاعلة في الشأن الليبي الداخلي باتجاه المصالحة»، وأردف: «ليبيا في حاجة لأفريقيا أكثر من أي وقت مضى».

وخلال اللقاء، استعرض الكوني نتائج جولته إلى دول الجوار حول تأمين المناطق الحدودية لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإجرامية التي تسبب قلاقل لليبيا والدول المجاورة، حسب البيان.

وأشار الكوني إلى أن «وجود هذا الوفد الأفريقي اليوم في ليبيا يوضح استعادة ثقة المجتمع الدولي في ليبيا واستعادة ثقة الليبيين في أنفسهم وفي أفريقيا العامل الاستراتيجي المهم لأمن واستقرار ليبيا».

من لقاء الكوني مع وزير خارجية الكونغو برازافيل والوفد الأفريقي، 20 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
من لقاء الكوني مع وزير خارجية الكونغو برازافيل والوفد الأفريقي، 20 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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