«أجوكو» تبحث حل مشكلة التلوث البيئي في الواحات

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 02:37 مساء
من لقاء رئيس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) صلاح القطراني وأعضاء اللجنة مع عمداء وحكماء بلديات الواحات، 20 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

اطّلع رئيس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) صلاح القطراني وأعضاء اللجنة على الوضع البيئي لمدن الواحات، خلال اجتماع مع عمداء وحكماء بلديات الواحات.

جاء ذلك بعد تداول مقاطع مصوَّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاحتجاج أهالي مدينة أوجلة خصوصًا ومدن الواحات، على أعمال حرق البرك الزيتية وتلوث البيئة خلال الأيام القليلة الماضية، ورسائل الشكوى إلى (أجوكو).

وقال عميد بلدية أوجلة أحمد بترون في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن العمداء طالبوا الشركة بحل مشكلة حرق البرك الزيتية والغازات، وصيانة الآبار ومنع تدفقات البترول على سطح الأرض، كما طالبوا بتنفيذ مشاريع تخدم مناطق الواحات من باب التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للحقول والشركات النفطية.

اقرأ أيضا: صنع الله في بنغازي لمتابعة سير العمل في «أجوكو»

من جهته، قال القطراني بحسب تصريح نقلته إدارة الإعلام المحلي لبلدية أوجلة، إن المؤسسة الوطنية للنفط وعلى رأسها المهندس مصطفى صنع الله تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق التي تقع ضمن عمليات الشركات التابع لها.

وأضاف: إن لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط لن تتأخر عن تقديم جميع أنواع الدعم لهذه المناطق لما تشكله من أهمية لسير عمليات الشركات المشغلة وخاصة شركة الخليج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟