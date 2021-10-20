«أجوكو» تبحث حل مشكلة التلوث البيئي في الواحات

من لقاء رئيس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) صلاح القطراني وأعضاء اللجنة مع عمداء وحكماء بلديات الواحات، 20 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

اطّلع رئيس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) صلاح القطراني وأعضاء اللجنة على الوضع البيئي لمدن الواحات، خلال اجتماع مع عمداء وحكماء بلديات الواحات.

جاء ذلك بعد تداول مقاطع مصوَّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاحتجاج أهالي مدينة أوجلة خصوصًا ومدن الواحات، على أعمال حرق البرك الزيتية وتلوث البيئة خلال الأيام القليلة الماضية، ورسائل الشكوى إلى (أجوكو).

وقال عميد بلدية أوجلة أحمد بترون في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن العمداء طالبوا الشركة بحل مشكلة حرق البرك الزيتية والغازات، وصيانة الآبار ومنع تدفقات البترول على سطح الأرض، كما طالبوا بتنفيذ مشاريع تخدم مناطق الواحات من باب التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للحقول والشركات النفطية.

اقرأ أيضا: صنع الله في بنغازي لمتابعة سير العمل في «أجوكو»

من جهته، قال القطراني بحسب تصريح نقلته إدارة الإعلام المحلي لبلدية أوجلة، إن المؤسسة الوطنية للنفط وعلى رأسها المهندس مصطفى صنع الله تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق التي تقع ضمن عمليات الشركات التابع لها.

وأضاف: إن لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط لن تتأخر عن تقديم جميع أنواع الدعم لهذه المناطق لما تشكله من أهمية لسير عمليات الشركات المشغلة وخاصة شركة الخليج.