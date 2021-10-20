الكبير يجري مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدولي

الكبير يشارك في المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، 20 أكتوبر 2021. (تويتر)

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير مع صندوق النقد والبنك الدوليين العديد من القضايا ذات الاهتمام العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية والإقليمية والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص على مستوى العالم، وفق الحساب الرسمي للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحسب البيان، ناقش الكبير «الآفاق الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية الدولية والتغيُّر المناخي وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد وتداعياتها المستقبلية».

ويوم الإثنين ناقش محافظ المصرف المركزي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عددًا من الملفات الاقتصادية التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي وإدارة جائحة كورونا.