532 إصابة جديدة و21 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 10:54 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 21 حالة وفاة، و1202 حالة شفاء، أمس الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة 207 حالات.

وقال المركز في بيانه رقم «539»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، الثلاثاء، 3297 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 2765 عينة، وإيجابية 532 عينة بنسبة 16% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية انتشاره في ليبيا مارس 2020، إلى 351 ألفا و756 حالة بينها 283 ألفا و674 شفاء، و63 ألفا و137 نشطة، و4945 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين ضد الوباء بالجرعة الأولى مليونًا و471 ألفا و101 شخص،  تلقى منهم 338 ألفا و264 شخصا الجرعة الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير