532 إصابة جديدة و21 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 21 حالة وفاة، و1202 حالة شفاء، أمس الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة 207 حالات.

وقال المركز في بيانه رقم «539»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، الثلاثاء، 3297 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 2765 عينة، وإيجابية 532 عينة بنسبة 16% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية انتشاره في ليبيا مارس 2020، إلى 351 ألفا و756 حالة بينها 283 ألفا و674 شفاء، و63 ألفا و137 نشطة، و4945 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين ضد الوباء بالجرعة الأولى مليونًا و471 ألفا و101 شخص، تلقى منهم 338 ألفا و264 شخصا الجرعة الثانية.