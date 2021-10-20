«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، فيما تكون مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا وخاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.