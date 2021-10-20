الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:00 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)


توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد، وجيدة على المناطق الحدودية من غات إلى غدامس تصحبها خلايا رعدية. 

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
•حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر هذا اليوم خاصةً على المناطق الساحلية من مصراتة حتى سرت تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا اليومين المقبلين .

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•حالة السماء: قليلة السحب.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة.

الجفرة – سبها - غـات-غدامس - الحمادة
• حالة السماء: هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، ومتوقع أن تكون جيدة على المناطق الحدودية من غات إلى غدامس مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط هذا اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

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